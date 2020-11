Milan, 15 milioni di euro per il centrale di difesa: Kabak e Lovato le prime scelte

A gennaio, spiega la 'Gazzetta dello Sport', il Milan avrà un budget da 15 milioni di euro per il centrale di difesa. Le prime scelte sono due calciatori classe 2000: il primo è il turco Ozan Kabak, già cercato in estate e per il quale - si legge - lo Schalke 04 nella prossima finestra di calciomercato può concedere uno sconto. Il secondo nome è quello di Matteo Lovato, altro classe 2000 che si sta mettendo in luce in questo avvio di stagione con la maglia dell'Hellas Verona.