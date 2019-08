Milan, 2-0 al Feronikeli: in gol Suso e Borini, buon debutto per Leao

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Vittoria in Kosovo per il Milan. La formazione allenata da Marco Giampaolo si è imposta per 2-0 sul campo del Feronikeli. I rossoneri passano in vantaggio al 26’ con un bel calcio di punizione di Suso. Al 57’ arriva invece il raddoppio siglato da Borini. Buon esordio per il nuovo acquisto Leao, autore di un assist sul secondo gol del Milan.