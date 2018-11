Milan, 4° posto agganciato. Ma quanti infortuni per Gattuso

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Con sofferenza e determinazione il Milan è riuscito a battere il Genoa nei minuti finali della partita grazie ad una giocata volante di Alessio Romagnoli. Il recupero della prima giornata di serie A porta ai rossoneri tre punti che consentano al gruppo di Gattuso di agganciare il quarto posto con la Lazio. Una partita iniziata bene, sbloccata dopo pochi minuti da Suso con la quarta rete stagionale, ma poi col tempo i rossoneri sono calati e hanno lasciato campo agli avversari, fino a regalare un gol al Genoa. Solamente nel recupero Romagnoli ha regalato tre punti fondamentali per il morale e per la classifica.

Gattuso a fine gara è sembrato soddisfatto a metà perché la sua squadra a tratti lascia il controllo del match agli avversari e rischia di buttare via quanto di buono costruito con tanta fatica. Inoltre a Milanello ora la situazione si è fatta delicata dopo l’infortunio di Lucas Biglia e Mattia Caldara, entrambi resteranno fuori per molto. Il centrocampista argentino ha lasciato San Siro in stampelle e ne avrà almeno per un mese a causa di un infortunio al polpaccio Altra tegola per Gattuso che deve fare i conti con Calhanoglu e Kessie non al meglio (giocano con antiinfiammatori), così come Calabria e Bonaventura acciaccati e nemmeno in panchina. Mezza squadra titolare non al meglio e questo è un problema importante per le gare ravvicinate che i rossoneri avranno nel giro di pochi giorni. Sarà importante recuperare tutti gli elementi della rosa per avere una maggiore turnazione e lasciar riposare chi ha tirato avanti la carretta fino ad oggi.