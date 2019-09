Milan, 4 sconfitte nelle prime 6 gare di A: non succedeva dal 1938

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il momento no del Milan è certificato anche dai numeri. Piuttosto impietosi, e piuttosto pesanti sul piano temporale, per la squadra allenata da Marco Giampaolo. Come evidenziato da Opta, infatti, era dal lontano 1938/39 che i rossoneri non perdevano almeno 4 delle prime 6 partite di Serie A.