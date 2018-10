Milan, 9 convocati con le nazionali: in due tornano a casa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono ben 9 i convocati nelle rispettive nazionali, al netto di Cutrone e Romagnoli, lasciati a casa dopo un primo assaggio di Coverciano per curare i rispettivi acciacchi. Di seguito l'elenco completo.

ITALIA

Donnarumma e Bonaventura - 14 ottobre vs Ucraina, 12 ottobre vs Polonia

ITALIA UNDER 21

Calabria - 11 ottobre vs Belgio, 15 ottobre vs Tunisia

TURCHIA

Calhanoglu - 11 ottobre vs Bosnia

COSTA D’AVORIO

Kessie - 12 ottobre vs Repubblica Centrafricana, 16 ottobre vs Repubblica Centrafricana

CROAZIA UNDER 21

Halilovic - 12 ottobre vs Grecia, 15 ottobre vs San Marino

URUGUAY:

Laxalt - 12 ottobre vs Corea del Sud, 16 ottobre vs Giappone

SVIZZERA

Ricardo Rodriguez - 12 ottobre vs Belgio, 15 ottobre vs Islanda