Milan, a Bgb Weston il mandato per sostituire Elliot

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da Elliott, fondo americano, a BGB Weston, gruppo che ha sede a Londra: anche così il Milan si avvicina al rifinanziamento del debito contratto al momento dell’acquisto del club. Elliott è tecnicamente un hedge fund, quindi un fondo a carattere speculativo: ad aprile scorso ha prestato alla nuova proprietà i 303 milioni di euro necessari a chiudere la compravendita con Fininvest. BGB è più semplicemente un advisor, dunque una società che per conto del Milan si impegnerà a trovare una banca o un altro fondo disposto a rifinanziare il debito, spiega La Gazzetta dello Sport.

Il vantaggio che offrirà BGB Weston sarà quello di rivolgersi a un ente che accetterà di incassare il debito in 5 anni, cioè entro la primavera del 2023, e non più nel 2018, come pretende invece Elliott. Nonostante il Milan vantasse altri quattro soggetti pronti allo stesso intervento, due giorni fa è stato scelto BGB, con la firma dell’a.d. Fassone su un contratto esclusivo di 8 settimane. Il Milan ha ovviamente fiducia nel gruppo londinese e confida di poter annunciare a breve l’identità del nuovo finanziatore.