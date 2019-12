L'edizione odierna di Sport apre col mercato e fra i giocatori in uscita dal Barcellona c'è Jean-Clair Todibo. Il difensore francese non si è inserito e il club catalano lo ha bocciato, valutando la cessione a titolo definitivo. Si registra un incontro fra il direttore sportivo blaugrana Eric Abidal e quello del Milan, Paolo Maldini e delle condizioni di un trasferimento, nelle quali il Barcellona chiede il diritto di recompra. Si attende adesso l'offerta rossonera, mentre è arrivata quella del Bayer Leverkusen: 10 milioni, ma senza recompra, cosa che ha portato al no dei catalani. Da segnalare anche l'interesse del Watford. Classe 1999, per Todibo in questa stagione appena 77 minuti divisi in due apparizioni in campionato.