Milan, a breve nuovo controllo al polpaccio per Ibrahimovic: può tornare contro la SPAL

Secondo quanto riferito da La Stampa, nei prossimi giorni l'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic effettuerà un nuovo controllo al polpaccio infortunato con l'obiettivo di rientrare nel più breve tempo possibile. Molto difficile il ritorno in campo per la Roma, mentre è possibile che riesca a recuperare per il match contro la SPAL previsto per il prossimo 1° luglio.