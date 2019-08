Milan, a breve nuovo incontro con l'agente di Suso. Si parlerà di rinnovo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La dirigenza del Milan, rivela Sportmediaset, incontrerà oggi o nei prossimi giorni Alessandro Lucci, l'agente di Suso, con il quale farà un nuovo punto della situazione. Le offerte fin qui pervenute per lo spagnolo non hanno convinto Maldini e Massara e per questo il giocatore è rimasto alla corte di Giampaolo fino a oggi, entrando subito nel vivo del gioco dell'ex tecnico della Samp. Ad oggi quindi non è più affatto scontato che Suso possa davvero partire e, anzi, l'incontro con Lucci potrebbe avere il rinnovo all'ordine del giorno.