Milan, è bufera Donnarumma: anche il club apre all'addio

© foto di Federico Gaetano

E' bufera Gianluigi Donnarumma in casa Milan. I tifosi hanno rifiutato ieri la sua maglia a Bergamo, il ds rossonero, Massimiliano Mirabelli, apre a un suo futuro altrove. L'ha ammesso ieri a Premium Sport, notizia e dichiarazioni che rimbalzano anche sul Corriere dello Sport oggi in edicola. "Dobbiamo tutelarlo fino alla fine, poi vedremo quello che succederà. E' un nostro patrimonio, difficilmente ce ne priveremo a meno che non venga qualcuno che valuti il nostro portiere così come deve essere valutato. Ci sono realtà molto più importanti e noi dobbiamo scegliere delle altre vie. Non ci illudiamo di poter tornare a essere quel calcio di un tempo che attirava tantissimi campioni, non li attireremo mai".