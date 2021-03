Milan a caccia dell’impresa: Ibra torna in campo per sfidare il Manchester

Servirà un’altra prova impeccabile per passare il turno, ma il Milan vuole proseguire il suo viaggio europeo e superare il Manchester United. La partita di questa sera a San Siro vale tanto in termini di crescita per il gruppo rossonero, che vuole abituarsi nuovamente a partite di un certo spessore. All’andata il Milan ha ottenuto un buon pareggio (1-1 con gol di Kjaer nel finale), stasera spera di battere lo United e approdare ai quarti di Europa League. E dopo quasi venti giorni d’infortunio tornerà in campo Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese sarà del match ma solo stamattina Pioli deciderà se dal primo minuto oppure nella ripresa. Tutto dipende però dalle condizioni di Rebic e Leao (che ieri non si sono allenati). Se il provino di stamattina sarà positivo per uno dei due attaccanti, allora Ibra partirà dalla panchina, se invece le risposte saranno negative allora sarà Zlatan a guidare il Milan dall’inizio: “Ibrahimovic è fondamentale per la squadra, è chiaro che con Ibra siamo più forti sotto tanti punti di vista, dalla personalità, al carisma, alla qualità e alla posizione. Zlatan sta bene, è pronto, vediamo come utilizzarlo”, ha detto Stefano Pioli.

Il tecnico rossonero ha tutta l’intenzione di battere gli inglesi e vivere un’altra serata da sogno: “Vogliamo la qualificazione”, ha detto l’allenatore milanista, senza giri di parole. “Sarebbe straordinario contro un avversario di qualità, ora puntiamo a vincere". La partita di questa sera contro i Red Devils riporta alla mente le grandi sfide del passato, e il Milan ha l’obiettivo di tornare in Champions l’anno prossimo: “È chiaro che per la nostra storia, questa sfida ci fa respirare quella bellissima aria e sentire quei bellissimi sapori. È una partita molto stimolante, la gara d’andata è stata molto equilibrata e combattuta, lascia aperta ad entrambe le squadre la possibilità di passare: vogliamo cercare di essere noi a vincere”, ha spiegato Pioli.