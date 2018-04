Milan a caccia di un centravanti: Belotti resta il primo obiettivo

Obiettivo attaccante. Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola fa il punto sugli obiettivi per il reparto avanzato del Milan in vista della prossima stagione. Andrea Belotti (Torino) ed Edin Dzeko (Roma) sono i primi due obiettivi, mentre Alvaro Morata (Chelsea) già trattato la scorsa estate resta nel mirino ma è calciatore difficilmente raggiungibile.

In salita le quotazione di Luis Muriel, seconda punta colombiana che dopo l'esonero di Montella potrebbe lasciare Siviglia.