Milan, è fatta anche per Conti: si aspetta l'ok dell'Atalanta per le visite

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Milan scatenato sul mercato. Dopo Calhanoglu infatti arriverà anche Andrea Conti e come rivela Alfredo Pedullà, anche il difensore sosterrà le visite mediche nelle prossime ore. Il Milan infatti sta aspettando soltanto il via libera dell'Atalanta e ci sarà un contatto tra i due club in giornata per definire il tutto.