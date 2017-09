Milan, a gennaio può riaprirsi al pista Rafinha col Barcellona

© foto di J.M.Colomo

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare il Barcellona a gennaio è Rafinha. Il giocatore questa estate è stato accostato a Juventus e Milan ma alla fine è rimasto con i blaugrana. Tuttavia come spiega il Mundo Deportivo, il Barça sta pensando di cederlo per farlo giocare e acquisire esperienza e vorrebbero impostare per il centrocampista un'operazione con diritto di riacquisto come fatto con Deulofeu. Oltre i club italiani, su di lui ci sono anche Arsenal, Tottenham e Liverpool.