Milan, a gennaio tentativo fallito per Draxler. Sul tedesco ora c'è l'Arsenal

vedi letture

L'interesse del Milan per Julian Draxler non è nuovo e i rossoneri avrebbero provato a portare il centrocampista tedesco a Milano anche nell'ultima finestra di mercato. Secondo il Daily Express, il giocatore del PSG avrebbe rifiutato il trasferimento in Italia. Sul classe 1993, che ha il contratto in scadenza nel 2021, sembra esserci ora l'Arsenal, con i parigini intenzionati a lasciarlo partire.