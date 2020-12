Milan, a Genova per difendere il primato. In attesa di gennaio

Il Milan capolista affronta stasera il Genoa con una squadra priva di quattro titolari. Un problema che i rossoneri si trascinano dietro da diverse partite ma Ibrahimovic e Kjaer non faranno parte della spedizione al Marassi, e Bennacer e Gabbia resteranno fuori per un mesetto a causa di problemi muscolari. Il pareggio con il Parma brucia ancora a Milanello e stasera con il Genoa il tecnico Stefano Pioli chiede un’altra prova di maturità, su un campo difficile. Ma il turno di campionato potrebbe essere favorevole al Milan perché contemporaneamente si giocheranno Inter-Napoli e Juventus-Atalanta, e da questi scontri diretti il Milan potrebbe guadagnare punti su dirette rivali per i primi posti in classifica.

I rossoneri proveranno a resistere fino a gennaio quando si aprirà il mercato invernale e la dirigenza cercherà di rinforzare l’organico con due o tre innesti mirati. Un difensore sicuramente, vista l’emergenza continua in quel reparto, ma anche un mediano che possa dare respiro a Kessie, Tonali e Bennacer. Attenzione anche al vice Ibrahimovic, un elemento in rosa da alternare all’eterno Zlatan nelle gare meno importanti, ma utile per tenere Ibra sempre al top della forma.