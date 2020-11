Milan a lezione da Rocchi: un'ora e mezzo di incontro con i rossoneri

vedi letture

Dopo le polemiche tra il designatore Nicola Rizzoli e l’ad interista Beppe Marotta sul suo nuovo ruolo, Gianluca Rocchi si è presentato al Milan. Come si legge sulle pagine di Tuttosport, ieri mattina l'ex arbitro ha incontrato dirigente e giocatori rossonero a Milanello, nell’ambito dell'avvio del dialogo con le squadre di Serie A in qualità di consulente delle relazioni istituzionali della Can. Un'ora e mezzo di confronto, vivacizzata dalle numerose domande dei giocatori desiderosi di capire meglio alcune dinamiche arbitrali. Ibrahimovic ha chiesto informazioni sull’ammonizione rimediata nel derby a causa del gomito alto. Rocchi ha spiegato che si tratta di provvedimenti presi per proteggere l’incolumità degli atleti, un argomento apprezzato dai calciatori.