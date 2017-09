Milan, a Montella il compito di far sbocciare André Silva

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan ha un diamante in casa che va sgrezzato e reso ancora più luccicante. André Silva è stato uno degli acquisti più costosi della recente campagna acquisti insieme a Bonucci, ora il compito di Vincenzo Montella è di farlo crescere gradualmente per renderlo uno dei bomber più importanti d'Europa. Dal suo approdo in rossonero si è creato subito un'attesa importante per l'investitura che ha avuto da Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse del Real ha dichiarato che Silva sarà il suo erede in Nazionale, e in effetti con il Portogallo ha già avuto le sue soddisfazioni nonostante la giovane età.

Ora però deve affermarsi con la maglia del suo nuovo club, al Milan tanti attaccanti hanno faticato ma lui ha le qualità per diventare un giocatore top.

Sarà importante avere subito un riscontro sul campo perché i paragoni con Patrick Cutrone stanno iniziando a diventare sempre più frequenti. Il giovane della Primavera ha già deciso due partite di campionato, mentre il portoghese si è acceso solo in Europa League e dovrà diventare subito un killer d'area per fare la differenza. André Silva è stato acquistato nella prima parte del mercato dalla dirigenza perché ritenuto un potenziale fenomeno, andrebbe però aiutato a diventarlo prima possibile, anche perché il Milan ha bisogno dei suoi gol per tornare al vertice. Sarà un'annata con alti e bassi, perché capita a tutti avere andamenti alterni al primo anno nel campionato italiano, ma Silva insieme​ a Kalinic e Cutrone ha modo di crescere e diventare più decisivo sotto porta, Montella continuerà nella sua turnazione, perché concederà ancora del tempo al portoghese per ambientarsi e incrementare il suo valore.