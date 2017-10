© foto di Federico Gaetano

Slitta di qualche settimana il Cda del Milan per l'approvazione del bilancio del primo semestre 2017. L'assemblea sarà importante per iniziare ad avere una prima idea del prossimo bilancio. In tal senso occhio all'incontro di inizio novembre con la UEFA. In quell'occasione il Milan dovrà presentare il nuovo piano per il voluntary agreement. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.