Milan a Pioli fino al 2022, c'è anche la firma. Nel contratto previsto un premio Scudetto

Il rinnovo biennale di Stefano Pioli verrà ratificato in mattinata: Sky racconta che il tecnico rossonero è arrivato alle 11 circa a Casa Milan per la nuova firma sul contratto che allungherà il suo legame coi rossoneri fino al 2022. Nell'accordo, oltre al prolungamento di due anni, è prevista anche una opzione per il terzo, con ingaggio a 2 milioni di euro netti – più bonus – a stagione. Nel contratto è previsto anche un bonus in caso di vittoria dello scudetto del Milan, oltre agli altri legati al piazzamento in classifica.