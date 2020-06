Milan a secco di gol, ma gli ex segnano a raffica: Piatek e André Silva ancora in gol

vedi letture

Il Milan non segna in Coppa Italia, ma gli ex continuano a trovare il gol con la giusta continuità. Nel match di oggi tra Hertha Berlino ed Eintracht Francoforte, sia Krzysztof Piatek che André Silva hanno trovato la rete: terzo gol in quattro partite per l'attaccante polacco, che ha trovato la giusta continuità nonostante la presenza di Ibisevic. Rete di tacco e assist anche per André Silva, arrivato a quota 4 nelle ultime sei partite. I rossoneri non segnano, gli ex sì: altro che 'maledizione' del numero di maglia.