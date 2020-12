Milan a segno per la 30esima partita consecutiva in A. L'ultima volta a secco proprio con la Samp

vedi letture

Con la rete su rigore di Franck Kessie alla Sampdoria, il Milan raggiunge il traguardo delel 30 partite consecutive a segno in Serie A. L'ultima volta a secco, ironia del destino, fu contro la Sampdoria, lo scorso 6 gennaio. Partita che, per la cronaca, vide il ritorno in campo di Ibrahimovic al Milan dopo 8 anni. Una discriminante, questa, fondamentale per questa straordinaria sequenza.