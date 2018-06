Milan a un passo da Falcao: lo scambio con A.Silva dopo sentenza Uefa

Sul proprio sito, Marca si è chiesta, con un approfondimento degno di nota, dove potrebbe andare Cristiano Ronaldo visto che i suoi giorni alle merengues sembrano sempre più agli sgoccioli. Le parole espresse dopo la finale di Champions vanno in questa direzione, anche se i club con...

Marca si chiede: "Dove va Ronaldo?" E in lizza c'è anche la Juventus

La Stampa: "Juve, riscattato Douglas Costa. Il piano per Milinkovic"

La Gazzetta dello Sport: "Forcing di Li per il socio Milan. Spunta Preziosi"

Corriere dello Sport in prima: "Juve, sorpresa Golovin"

Corriere Torino in prima: "Pressing Juve su Cancelo"

Napoli, Corriere del Mezzogiorno: "Hamsik no sconti. Idea Handanovic"

La Gazzetta dello Sport: "Juve, tutto su Cancelo. Marchisio via"

Corriere di Bologna: "Lapadula in attacco. Ma dipende da Destro"

Corriere dello Sport: "Con CR7 i portoghesi ci prendono per i fondelli"

L'apertura di Marca sul Real Madrid: "CR7 va via sul serio"

Il Messaggero: "Lazio, c'è Wesley per fare il vice Ciro"

SPAL, La Nuova Ferrara: "Partita l'offerta per Djourou"

Hellas, Fusco al Corriere di Verona: "Insultato più per le mie origini"

Libero: "Il Real mette Conte in attesa"

Il Milan è a un passo da Radamel Falcao. Lo riporta Premium Sport: la trattativa con il Monaco sarebbe stata impostata su uno scambio di prestiti con André Silva con Jorge Mendes come regista dell'affare. Ovviamente, tutto dipende dalla sentenza Uefa che dovrebbe arrivare entro il 19 giugno.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy