Milan, Abanda ha firmato il contratto. Si aggregherà alla Primavera

© foto di Federico Gaetano

Colpo in prospettiva per i rossoneri, che portano al Vismara un nuovo talento. Secondo quanto raccolto da MilanNews.it, Leroy Abanda ha firmato il nuovo contratto con il Milan per i prossimi 4 anni e mezzo. Inizialmente, il terzino verrà aggregato alla Primavera di mister Giunti.