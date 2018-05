Milan, Abate: "A Roma per vincere la Coppa. Siam pronti a dar battaglia"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il terzino del Milan Ignazio Abate, autore del terzo gol rossonero, ha parlato a Milan Tv dopo la vittoria sull'Hellas Verona partendo proprio dalla sua segnatura: “Andare in gol a San Siro, per di più sotto la curva, è un'emozione grandissima perché sapete benissimo che contro le piccole abbiamo faticato, ma oggi siamo partiti forti fin da subito e schiacciato sull'acceleratore dal primo minuto. Abbiamo fatto una prestazione da squadra matura, ma questo ci deve toccare dentro e farci riflettere su tante partite in questi anni che avremmo potuto vincere. Questo è un gruppo con principi solidi e con un grande condottiero come Gattuso che dopo Benevento ci ha toccato le corde dell'orgoglio. E noi abbiamo risposto, ora andremo a Roma con tanti tifosi al seguito e proveremo a vincere. - continua Abate come riporta Milannews.it - Juventus? Troveremo la solita Juve, che scende in campo per vincere. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, prepararla carichi e dare battaglia come a Doha. Anche all'Allianz Stadium abbiamo fatto un'ottima partita, ma le finali sono gare a sé stanti".