Milan, Abate: "Abbiamo dato un segnale importante a noi stessi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al termine del match contro il Sassuolo, il difensore del Milan Ignazio Abate ha parlato in mixed zone: "Abbiamo dato un segnale importante a noi stessi. Il gruppo ha sempre creduto nel proprio lavoro, le prestazioni ci sono sempre state. Abbiamo incontrato una squadra che gioca ottimo calcio ma il Milan ha messo in campo qualcosa che fa la differenza tra il pareggio e la vittoria - riporta Milannews.it -. Ci ha messo la cattiveria per difendere, per cercare il gol senza mai abbassare l’attenzione e senza lasciar perdere i dettagli. Dobbiamo sempre fare prestazioni mentali di alto livello per portare a casa risultati, quest’anno il campionato è competitivo e sarà difficile per tutti. Consapevolezza? La consapevolezza non l’abbiamo mai persa. Nelle partite precedenti ci è mancato sempre qualcosa, quello che abbiamo messo in campo oggi. A Milanello si lavora con il Mister, siamo tutti contenti. Dobbiamo cercare di fare più risultati positivi".