Milan, Abate: "Ci davano per spacciati, ci abbiamo messo il cuore"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ignazio Abate, giocatore del Milan, ha commentato a Sky Sport il pareggio contro la Lazio: “Sicuramente c’è un po’ di amarezza per il gol negli ultimi minuti,. Siamo venuti qui a Roma in emergenza, abbiamo fatto una buona partita mettendo cuore, gambe e grinta per 95’. Non è bastato per i tre punti ma ci sono tanti aspetti positivi. Ora abbiamo un calendario alla portata e cercheremo di fare buoni risultati. Il ruolo? Era la mia prima partita, giocavo con dei compagni forti. Credo che tutta la squadra si sia comportata bene. Abbiamo controllato bene facendo un’ottima ripresa. Abbiamo un obiettivo ben preciso in testa e sappiamo di avere un ottimo potenziale. Durante la sosta abbiamo lavorato duramente, ci siamo ricompattati anche perché eravamo in emergenza. Forse le chiacchiere ci hanno caricati, ci davano per spacciati in questa partita e invece abbiamo dimostrato di poterla anche vincere. Avanti così e potremo raggiungere il nostro obiettivo. Ibra? Abbiamo otto partite davanti a noi, per quanto il mercato c’è la dirigenza, sono tutti competenti e fantastici e nei prossimi anni porteranno il Milan in alto”.