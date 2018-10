Milan, Abate: "Dieci anni di orgoglio. Manca poco per tornare grandi"

Fonte: MilanNews.it

All'interno del nuovi match program di Milan-Genoa, il terzino rossonero Ignazio Abate si racconta in un'intervista esclusiva. Queste le cinque domande al senatore del Diavolo.

I tuoi due Gattuso, compagno e allenatore: "In un certo senso, sono molto simili. Decisi, con azioni istintive, hanno entrambi a cuore le sorti della nostra società. Da compagno ho preso qualche schiaffone in più, ma anche ora devo stare attento altrimenti... (ride, ndr)".

I tuoi 10 anni al Milan: "In dieci anni, come ho già detto, è sempre un onore e una gioia indossare questa maglia. Quella che ho sempre sognato da ragazzino, indimenticabile l'anno dello Scudetto e quello dell'esordio. Con Allegri il periodo più forte del mio Milan".

Cosa manca a questo Milan per tornare grande? "Non manca molto, questa squadra ha qualità ma deve fare il salto di mentalità. Possiamo lottare per i posti al vertice".

La giornata tipo: "Semplicissima. Sveglia alle 7, porto i figli a scuola e alle 8.15/8.20 vengo a Milanello, poi torno a casa, vado a prendere i miei figli e sto in casa tutto il giorno con loro".

La sfida al Genoa: "Difficilissima, gli ultimi anni abbiamo sofferto molto contro di loro. Sono molto fisici e corrono tanto, dovremo giocare con rabbia. Magari meno bello ma per prendere i tre punti ad ogni costo".