© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel pre gara di Milan-Sassuolo, Ignazio Abate ha parlato così ai microfoni di Milan TV: "Partite semplici non ne esistono, dobbiamo pensare a noi e fare la gara come l'abbiamo preparata. Sono fiducioso davanti a questo grande pubblico. Cinquanta panchine di Rino? Col mister si è creato un grande rapporto fin dal primo giorno, siamo tutti contenti di essere allenati da una persona come lui. Ora la testa è alla partita che è importantissima, massima concentrazione. È presto per guardare la classifica, non va vista ora, facciamo la gara su noi stessi e faremo i conti a fine stagione".