Milan, Abate: "Higuain non se la sentiva di far parte di questo progetto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il laterale del Milan Ignazio Abate ha parlato ai microfoni di Sportmediaset del nuovo acquisto Krzysztof Piatek e dell'addio di Gonzalo Higuain: "Abbiamo preso un attaccante che è partito benissimo quest'anno. Adesso starà a noi accoglierlo a braccia aperte e farlo inserire al più presto nel Milan. Vorrei salutare poi il Pipita, perché si era integrato alla grande nel gruppo, poi ogni calciatore ha una storia a sé e chi non se la sente di far parte di questo progetto è giusto che faccia le proprie scelte. Bisogna essere orgogliosi di indossare questa maglia, come prima cosa viene il gruppo. Nelle difficoltà ci siamo sempre ricompattati e abbiamo sempre fatto grandi prestazioni. Adesso accoglieremo un ragazzo che ha un grande entusiasmo".