© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ignazio Abate, intervistato da Sky Sport, ha parlato della sfida di sabato contro la Juventus: "Meglio incontrarli prima della Champions? Peggio, prima di una partita importante come dice il mister si vuole fare bene. E' una partita difficilissima ma sono tutte complicate. Arriva nel momento giusto, ci sono dei problemi, dobbiamo migliorare ma metteremo in campo tutto quello che abbiamo cercando di metterli in difficoltà".