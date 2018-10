Milan, Abate: "Lavorare con Gattuso è uno stimolo continuo"

Fonte: MilanNews.it

Ignazio Abate, autore di una grande partita contro il Sassuolo, è intervenuto telefonicamente durante la trasmissione “L’inferno del lunedì” in onda su Milan Tv. Queste le sue dichiarazioni.

Sul tornare ad affrontare il Sassuolo: “Personalmente non è un campo in cui mi piace tornare a giocare, non ho bellissimi ricordi. Per quanto riguarda la squadra è un campo difficile per noi ma ieri abbiamo dato una risposta importante, soprattutto a noi stessi, che abbiamo intrapreso la strada giusta. Ne eravamo convinti prima e lo siamo ancora di più ora”

Sul salvataggio su Di Francesco: “Sono attimi. È stato un intervento che fa parte del repertorio di noi difensori, dobbiamo pensare a questo mentre avanti pensano a sbloccare. Abbiamo fatto il nostro, il Sassuolo ha espresso un buon calcio ma il Milan voleva ottenere i tre punti a tutti i costi. Ieri abbiamo messo in campo la cattiveria necessaria a vincere le partite, per chiudere le partite. Siccome ieri l’abbiamo messa in campo dobbiamo averlo stampato in mente per il resto del campionato”.

Sulla partita contro il Sassuolo come memorandum per l’atteggiamento: “Sicuramente dobbiamo fare nostro l’atteggiamento. La squadra anche prima ha fatto buone prestazioni ma la differenza tra vincere, perdere e pareggiare è minima. Quest’anno serve la cattiveria mentale sempre alta, con il campionato equilibrato”

Sul come ha fatto a non fare autogol su Di Francesco: “Non lo so, mi è girata bene diciamo. Quando gli episodi li affronti con la determinazione giusta ti gira bene. Anche sul secondo salvataggio abbiamo rischiato, forse ho sbagliato a non stringere io prima. Ma quando ci allarghiamo corriamo questi rischi. Ieri la squadra è stata sul pezzo per tutta la partita, questi episodi dimostrano la nostra voglia di portarla a casa a tutti i costi”

Sulle difficoltà della fascia destra: “La principale era che loro trovavano sempre Sensi dietro ai nostri centrocampisti, lui ci puntava a campo aperto o apriva per Di Francesco. Come dice il Mister dobbiamo essere più compatti, quello che abbiamo faticato a fare nei primi venti minuti”

Sul tweet di un tifoso che ha comprato la sua maglia nel 2011: “Sono parole che fanno piacere, fanno emozionare. Lo ringrazio di cuore e vedremo a fine anno. Non so se sarà ancora per tanti anni o sarà l’ultimo. Fino all’ultimo la onorerò”

Sulla prestazione difensiva contro il Sassuolo “Sul 3-1 sapevamo che avremmo fatto fatica ma non abbiamo avuto timore a battagliare. Ieri abbiamo badato più al sodo e ci siamo specchiati meno. Quello che contano sono i punti in classifica. Ieri volevamo portarli a casa a tutti i costi”

Sull’importanza di essere allenato da Gattuso nella permanenza al Milan: “Ogni anno mi danno lontano dal Milan in estate. Con il Mister ho un rapporto bello, schietto, è stato mio compagno. Conosco quando comincia a guardarti così e così, lo conosco bene. Lavorare con lui è uno stimolo in più e la responsabilità è ancora più alta. Lavorare con il Mister è piacevole, a Milanello c’è un ambiente positivo, si lavora intensamente, sono convinto per questo che siano ampi i margini di miglioramento del gruppo. Troveremo l’equilibrio giusto per fare un campionato da vertice”

Sull'importanza di Gattuso nel trasmettere i valori del Milan alla rosa quando era giocatore: “I senatori di allora li posso solo ringraziare. Sono stati esempi positivi, solo i ragazzi non intelligenti potevano crescere non bene in quell’ambiente, con loro era tutto più facile”.

Sulle prossime partite: “Bisogna arrivare alla sosta facendo tre punti in Europa League, battendo il Chievo e poi ci aspetta il derby”