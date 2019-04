Milan, Abate: "Maldini e Leonardo trasmettono fiducia. Gattuso motivato"

Fonte: milannews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ignazio Abate ha parlato ai microfoni di Milan TV. Ecco le parole del terzino rossonero al canale ufficiale del club.

Sul Milan che si è ricompattato durante la stagione nei periodi di difficoltà dati dagli infortuni: "E' un gruppo che a livello morale si è sempre messo a disposizione e ha sempre lavorato con grande professionalità e intensità. Chiunque giocherà sono convinto che farà bene. Dispiace per gli infortuni, ma la rosa è ampia per sostituire gli infortunati. Quindi andiamo a Torino con fiducia".

Su Gattuso: "Il mister ci vive quotidianamente e sa che remiamo tutti dalla stessa parte. Lo vedo, come sempre, motivato ed agguerrito. Vuole centrare l'obiettivo come tutti noi, quindi stiamo sul pezzo. Tutti vogliamo riportare questa squadra in Champions e con tutto il cuore cercheremo di riportarla".

Su Maldini e Leonardo: "E' inutile parlare di Leo e Paolo, al di là delle qualità professionali è l'aspetto umano: sono di primissimo livello. Riporteranno sicuramente il Milan in alto. Ci stanno vicino, capiscono anche loro il momento, ma sono i primi ad averci fiducia e a trasmettercela".