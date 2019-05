Milan, Abate: "Mancano tre gare, servono cuore e attributi in campo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore del Milan Ignazio Abate ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro il Bologna: "Era una partita delicata da dentro o fuori. Avevamo già lasciato punti per strada perchè farne cinque su 21 è poco. Dopo il derby c'è stato un crollo credo a livello mentale. Oggi era una partita da portare a casa. Bisogna mantenere la calma perchè se alla fine se metti la stessa rabbia e la stessa determinazione degli avversari alla fine la qualità viene fuori. C'era da vincere sulle seconde palle, lo abbiamo fatto e alla fine credo che la vittoria sia meritata".

Quanto vi dà fastidio che si parli di cose extra-campo?

"A tre giornate dalla fine è inutile parlare di queste cose. Sono cose spiacevoli che non devono accadere ma abbiamo un allenatore che sa gestire queste situazioni. Ci ha mandato in ritiro e ha fatto bene. Abbiamo meditato, ognuno deve guardarsi dentro se dà il 100% sia dentro che fuori dal campo. Perchè indossare questa maglia non è facile, bisogna fare dei sacrifici per ottenere delle grandi vittorie. Speriamo in queste tre giornate di fare qualcosa di buono, anche se sarà difficilissimo non possiamo mollare di una virgola. Dobbiamo pensare alla partita di Firenze e portare a casa i tre punti".

Il Milan si deve aggrappare a chi ha giocato meno?

"Già credo che nel periodo in cui ci sono stati dodici infortuni, chi gioca meno si è sempre fatto trovare pronto. Ci siamo adattati, ricompattati e abbiamo fatto una striscia di vittorie non indifferente. Ci siamo trovati in alto per merito e poi si è inceppato qualcosa. Mancano tre partite, condizione o non condizione, problemi o non problemi dobbiamo fare risultati, dobbiamo cercare di mettere il cuore e gli attributi in campo".