© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ignazio Abate, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club rossonero: "Mancano otto partite alla fine e dobbiamo fare più punti possibile per raggiungere il nostro obiettivo. Siamo una squadra giovane, siamo partiti giocando benissimo e poi abbiamo pensato più al sodo sistemando la classifica. Per due o tre mesi abbiamo poi avuto tanti infortuni e sono venuti fuori valori morali e tecnici, con tutti noi che ci siamo messi a disposizione. Dopo il derby non siamo riusciti a tornare a fare risultato ma ci può stare. Non dobbiamo perdere le nostre sicurezze: il calo credo sia a livello mentale. Siamo nella posizione dove vogliamo essere, siamo al quarto posto e vogliamo tenercelo stretto. Adesso può succedere di tutto. Contro l'Udinese non abbiamo fatto bene ma fino all'1-1 non ci aveva mai impensierito. Dovevamo avere la forza mentale di chiudere la partita. Dobbiamo guardare con positività il futuro. Adesso affronteremo la juve, una delle squadra più forti d'Europa: cercheremo di andare a Torino a prenderci punti importanti".