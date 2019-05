Milan, Abate: "Ritiro, Gattuso ha fatto bene. Abbiamo tirato fuori attributi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Leader anche senza fascia, Ignazio Abate è intervenuto a Milan TV dopo la vittoria dei rossoneri ai danni del Bologna: "Sono contento dei tre punti, dell'atteggiamento positivo in campo nonostante le tante difficoltà. In questi momenti abbiamo tirato fuori gli attributi, ci siamo compattati e abbiamo dato tutto. Servono solo nove punti nelle prossime tre, anche a Firenze sarà una battaglia come questa sera".

L'esperienza dei veterani.

"Noi cerchiamo di essere sempre a disposizione, normale che nei momenti difficili debba uscire il gruppo con tutta la voglia possibile. Speriamo nelle ultime gare di raccogliere nove punti e sperare in qualche passo falso su altri campi".

Vittoria di squadra.

"Il mister ha fatto bene con la scelta del ritiro, arrivavamo da episodi spiacevoli ed un periodo di insuccessi sportivi. Ci siamo guardati negli occhi, e anche se credo poco ai ritiri era fondamentale, serviva. Non possiamo accettare gli eventi, bisogna raddrizzare la situazione e raggiungere la Champions in ogni modo".

La corsa Champions.

"Bisogna martellare ogni giorno, settimana dopo settimana. Negli ultimi giorni ci siamo allenati con una cattiveria che non vedevo da un po', questi sono i risultati. Ora non guardo troppo avanti, non possiamo più sbagliare e nei prossimi venticinque giorni si resta sempre sul pezzo".