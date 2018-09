Milan, Abate: "Se giochiamo senza furore rischiamo di faticare"

Fonte: Milannews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ignazio Abate, protagonista in conferenza stampa con mister Gattuso, ha parlato anche a Milan TV alla viglia della sfida contro il Dudelange: "Ci sono tanti ragazzi di esperienza in spogliatoio, poi è stato bravo il mister a tenerci tutta settimana sull'attenti. Domani spetta solo a noi, pensare a vincere con voglia e senza sottovalutarli. Loro vorranno sicuramente fare una grande figura contro di noi, dovremo scendere in campo con furore altrimenti si può andare in difficoltà".

Sullo spogliatoio: "Un gruppo giovane e di grande qualità. C'è tante tecnica, dobbiamo migliorare sulla continuità ma stiamo lavorando bene. Speriamo di toglierci belle soddisfazioni".

Sul ruolo in squadra: "Vedremo le scelte del mister, io cerco sempre di metterlo in difficoltà in ogni allenamento. Ma tutti lavorano alla grande, c'è ottima cultura del lavoro".