Milan, Abbiati: "Champions? Non facile ma ci proveremo in ogni modo"

© foto di Federico Gaetano

Christian Abbiati, club manager del Milan, ha così parlato a Premium Sport prima della partita dei rossoneri contro il Sassuolo: “I giocatori non pensano al rinnovo del mister, anche se questo ci dà certezze nella strada che abbiamo intrapreso con Gattuso. Champions? Oggi dobbiamo, anche giocando male, portare a casa i tre punti in tutti i modi. Non è facile ma sicuramente lotteremo fino alla fine per cercare di raggiungere un obiettivo difficile, dato che davanti ci sono tre squadre. Nelle ultime partite abbiamo creato tante azioni da gol ma ci manca l'ultimo step nella finalizzazione. Siamo comunque tranquilli, in questo momento dove c'è più stabilità difensiva”.