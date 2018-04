Milan, Abbiati: "Ci giocheremo tutto, Icardi fra i più forti al mondo"

© foto di Federico Gaetano

Intervenuto ai microfoni di Mediaset Premium, il club manager del Milan Christian Abbiati ha dichiarato: "I derby da dirigente? E' totalmente diverso. Quando sono in panchina sto in piedi, cammino e mi sembra di sentire di più le partite 'con la giacca'. Quando giocavo le sentivo fino all'arrivo allo stadio".

Si sente nell'aria di un derby che sta ritornando importante?

"Oggi è una bella partita, tre punti fondamentali sia per noi che per l'Inter. Noi abbiamo una piccola speranza per raggiungere un obiettivo che fino a qualche mese fa era impensabile. Ci giocheremo tutto".

Le gare precedenti.

"A Torino secondo me abbiamo fatto un'ottima gara. Purtroppo per un errore siamo andati sotto e non siamo riusciti a recuperare. L'atteggiamento si è visto".

Come si è preparato Donnarumma?

"Io dico sempre che ci ha abituato talmente bene che alla piccola incertezza tutti la fanno notare. Ha 19 anni e più di 100 partite in A. Complimenti a lui, ha ampi margini di miglioramento".

Cosa ha portato in più Gattuso rispetto ai tecnici precedenti?

"Riesce a trasmettere il suo carisma, la sua voglia e la sua grinta a tutti i giocatori. Voi lo vedete solo alla domenica ma lui è così anche in allenamento. Ha tanta voglia e tanta fame con un giocatore che si approccia all'inizio della carriera".

Come ha preparato questa partita?

"Come tutte le gare. C'era un po' più di tensione perchè è un derby".

Che tipo di attaccante è Icardi?

"Strepitoso. Penso sia uno dei più forti al mondo. Vede la porta, aiuta i compagni e in area pochi si muovono come lui".

Manca qualche giocatore di esperienza al Milan?

"Siamo una squadra veramente giovane. E' un percorso di crescita. Sono tutti ragazzi giovanissimi che devono fare le loro esperienza e c'è tanta fiducia in questi ragazzi".