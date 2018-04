Milan, Abbiati: "Normale la stanchezza, oggi partita importantissima"

© foto di Federico Gaetano

Christian Abbiati, team manager del Milan, è intervenuto prima del match contro il Bologna. Ecco le sue parole ai microfoni di Premium Sport:

Che settimana è stata?

"Penso che Rino abbia rilasciato queste dichiarazioni per alzare la concentrazione di tutti. Questa è stata una settimana tranquillissima, il mister ha fatto bene, abbiamo un obiettivo da raggiungere. Non c’è nulla di sicuro, dobbiamo lottare da oggi. Sarà una partita importantissima per noi".

Vi siete dati una spiegazione per questo crollo?

"Abbiamo fatto tantissime partite, è normale che ci sia un po' di stanchezza. Dobbiamo giocare da squadra, tutti devono dare il massimo e aiutare i propri compagni".

Avete tanti ricordi qui sul campo del Bologna.

"Qui a Bologna non è semplice, sappiamo che è un campo difficile. Donadoni ha ottimi elementi, dobbiamo essere concentrati al massimo, anche perché dobbiamo vincere".

Una valutazione sulla crescita di Donnarumma?

"Ha 19 anni, già 100 presenze nel Milan. Ha margini di miglioramento, sta facendo cose ottime. All’inizio si perdonava tutto, adesso si fa notare la minima incertezza. È un ragazzo con dei margini di miglioramento ancora ampi".

Per quale motivo soffrite con le piccole?

"Quando giochi contro una squadra di alta classifica è diverso. La differenza è che manca il saltare l’uomo. Non avevamo Suso che ci ha abituato a queste cose. Questo può far saltare i meccanismi difensivi".