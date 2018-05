Milan, Abbiati: "Oggi dobbiamo vincere. Juve favorita, ma daremo tutto"

© foto di Federico Gaetano

Christian Abbiati, club manager del Milan, è intervenuto prima del match contro l'Hellas Verona. Ecco le sue parole ai microfoni di Premium Sport:

Non ripetere la prestazione con il Benevento?

"Non ci pensiamo nemmeno, oggi è fondamentale fare i tre punti. Dobbiamo vincere in qualunque modo, dobbiamo portarci avanti e poi vedere cosa fa l’Atalanta contro la Lazio".

Con che spirito arriva il Milan alla finale di Coppa Italia? Chi sarà la favorita?

"È difficile dirlo, è una finale e una partita importante. Noi ci teniamo molto, anche perché garantirebbe la matematica qualificazione all'Europa League. Sulla carta è favorita la Juventus, noi daremo il massimo. L’importante è portare a casa i tre punti oggi".

Quanto c’è di Gattuso giocatore in questo spogliatoio?

"Ha portato tanto, ha portato lo spirito Milan che è fondamentale. Prima c’era la sensazione che vincere o perdere fosse la stessa cosa. Qua si gioca sempre per vincere. Abbiamo fatto un ottimo girone di ritorno, abbiamo fatto 31 punti. Gli faccio i complimenti, ha uno staff eccellente".

C’è interesse per Karim Benzema?

"È impressionante perché c’erano in campo tanti campioni. Per quanto riguarda il mercato non sta a me, ma al direttore Mirabelli, è bravissimo nel suo lavoro".

Belotti è il giocatore d’esperienza che serve in attacco?

"Lui è un grandissimo campione, non so se ci sarà la possibilità o meno. Abbiamo tre grandissimi attaccanti, in questa stagione ci sono state tante conclusioni e pochi gol. Per quanto riguarda il mercato il mister con il direttore faranno le loro valutazioni. Io credo molto in questa squadra. Spero che da stasera si sblocchino tutti e tre".