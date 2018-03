Milan, Abbiati: "Rispetto per la Juve, giocheremo con i nostri mezzi"

© foto di Federico Gaetano

Prima della sfida contro la Juventus, il team manager del Milan Christian Abbiati ha parlato ai microfoni di Premium Sport:

Questa alternanza di attaccanti può far bene?

"Nelle ultime due gare André Silva ha fatto due gol importantissimi, ci ha regalato sei punti, il mister vede tutti gli attaccanti che ha nella rosa e oggi ha scelto André Silva".

Sulle questioni societarie?

"Noi pensiamo ad allenarci, la squadra pensa a fare bene, pensa a lavorare tanto e a seguire l'allenatore, ciò che succede fuori non ci interessa perché la società ci rassicura sempre".

In futuro una società è giusto che debba prendere tanti giocatori tutti insieme?

"12-13 acquisti in una sola stagione si devono conoscere, bisogna ambientarsi nel campionato italiano, non è facile partire forte, adesso si conoscono bene ma secondo me ha meriti anche il mister, la sua personalità è molto forte nello spogliatoio, tutti lo seguono e così è più facile".

Cosa hai detto alla rosa su come si vince a Torino?

"Non mi permetto di dire come si vince, sappiamo di affrontare una grande squadra, abbiamo rispetto della Juve ma conosciamo il nostro potenziale, veniamo a giocarci i nostri mezzi per fare una grande partita".

Donnarumma come sta?

"Gigio è carico. Viene dalla gara giocata in nazionale, è molto motivato come in tutte le partite".