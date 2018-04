Milan, Abbiati: "Sì, Belotti somiglia a Sheva. Donnarumma? Goliardata"

Christian Abbiati, club manager del Milan, ha parlato ai microfoni di Premium Sport prima della partita sul campo del Torino: "Dietro stanno facendo bene: meglio consolidare la zona Europa League. Vediamo poi cosa può accadere: mancano sempre meno partite e ci sono tre squadre davanti per la Champions ma finché la matematica non ci vedrà sconfitti ci proveremo. Belotti come Shevcenko? Sì, Sheva aveva percentuali di tiro impressionanti. Belotti è caparbio e vede la porta, in questo gli somiglia. Donnarumma? Quando è uscito il video gli è dispiaciuto ma è chiaro che fosse una cosa goliardica con un parente".