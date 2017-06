Milan, Abbiati: "Sarò sempre a Milanello. Qui mi sento a casa"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Poco dopo l’ufficialità del suo ritorno al Milan come club manager, Christian Abbiati ha rilasciato queste parole ai microfoni di Milan TV:

Sul ritorno al Milan: “Sono molto emozionato, tornare nella mia seconda famiglia è bellissimo. Ho accettato subito quando me l’hanno proposto, ho accettato subito. Se pensavo di tornare? No, anche perché con il cambio di società vedevo tutto un po’ diverso. Invece la nuova proprietà mi ha chiamato e ho accettato subito. Sono contento di essere di nuovo qui e di lavorare con la squadra”.

Sul suo ruolo: “Io sarò a Milanello, per qualsiasi problema ci sarò io, poi riferirò eventuali problematiche alla società”.

Sul Milan: “Partiamo da una buona base, ho parlato anche con alcuni ex compagni e mi hanno detto che in questa stagione la situazione nello spogliatoio era migliorata. La scorsa stagione deve essere un punto di partenza per ripartire”.

Sul valore del Milan: “Far fare il Museo del Milan come prima cosa è positivo. Alla prima gara a San Siro capiranno ancora di più cos’è il Milan”.

Su Gattuso: “Sono felice che sia tornato anche lui. Allenare la Primavera non è facile, quindi gli faccio il mio in bocca al lupo”.

Sul futuro: “Dobbiamo tornare tra le prime quattro, per la società è importante tornare subito in Champions League”.

Sul suo sogno: “Tornare subito a vincere”.