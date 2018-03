Milan, Abbiati sicuro: "Donnarumma resterà con noi per tanti anni"

© foto di Federico Gaetano

Christian Abbiati, dirigente del Milan, è intervenuto a Premium Sport: "L'Inter ha fatto un'ottima partita, noi pensiamo a noi stessi. Vogliamo tre punti percorrendo il nostro cammino e risalendo la classifica.

Kalinic escluso per scelta dell'allenatore? "Gattuso è stato chiaro con tutti, vuole il massimo in allenamento, non l'ha visto in lui e l'ha escluso. Ma non ha rancori, l'allenatore: per noi Kalinic è importante e Gattuso crede in lui".

L'errore di Donnarumma? "Appena finita la partita l'ho preso in giro, ho sdrammatizzato raccontandogli che anche io ne ho fatti tantissimi".

Reina può fare il vice di Donnarumma? "Gigio rimarrà al Milan per tanti anni, è un fuoriclasse di 19 anni. E' una mia sensazione, cosa c'è di meglio del Milan? L'arrivo di Reina per noi è un potenziale in più, ha personalità ed esperienza, ha fatto una grandissima carriera. Gigio è tranquillo".