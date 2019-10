© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Accelerata del Milan per Luciano Spalletti. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, la società rossonera sta spingendo forte per chiudere la trattativa con l'allenatore toscano che prima dovrà rescindere il suo contratto con l'Inter e in questo senso le parti sono già al lavoro. Giampaolo aspetta di conoscere il suo futuro e il Milan formalizzerà l'esonero non appena avrà raggiunto l'accordo con Spalletti.