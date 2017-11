Milan, accordo col fondo Highbridge: rifinanziamento da 400 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuovo fondo internazionale per il Milan: secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, il club rossonero ha siglato un contratto di esclusiva per otto settimane con Highbridge, fondo internazionale che opera da New York a Hong Kong, per rifinanziare il debito sottoscritto con il fondo Elliott, in scadenza nell’ottobre 2018. La soluzione proposta si propone di rifinanziare entrambi i debiti, sia quello sottoscritto dal club (123 milioni), sia quello in capo alla Rossoneri Sport, la holding di mr Li (180).

Il nuovo finanziamento dovrebbe riguardare una cifra complessiva da 400 milioni di euro, di cui circa 250 per la Rossoneri Sport e 150 per il Milan. Non solo: sarà possibile ottenere un finanziamento di altri 100 milioni se, dopo un certo periodo di tempo, il business plan sarà rispettato. Piano, peraltro, più morbido a livello sportivo: non la Champions League, ma l'Europa League come risultato da ottenere.