Milan, accordo trovato: Gattuso rinnova fino al 2021

Il Milan ha raggiunto l'accordo con Gennaro Gattuso per il rinnovo fino al 30 giugno del 2021, come spiega Sky. I rossoneri hanno incontrato il tecnico dopo il derby della Madonnina, chiarendo gli ultimi dettagli per il prolungamento contrattuale per altre tre stagioni e mezzo.