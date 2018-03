Milan, ad un passo il rinnovo per il talentuoso Torrasi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ultime da GazzaMercato.it riguardo il contratto del talentuoso Emanuele Torrasi, centrocampista classe ‘99 del Milan che dovrebbe a breve rinnovare il proprio accordo coi rossoneri. Lazio e Bologna erano sulle tracce del centrocampista, pronte ad offrirgli un quadriennale, ma Mirabelli sembra aver deciso di blindare Torrasi, precedentemente in scadenza a giugno. Probabilmente il giocatore verrà poi ceduto in prestito la prossima stagione per maturare esperienza.