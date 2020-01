Milan, addio Xhaka. Arteta se lo tiene stretto: "Resta all'Arsenal"

Mikel Arteta, nuovo allenatore dell'Arsenal, toglie Granit Xhaka dal mercato. Il centrocampista svizzero sembrava a un passo dall'addio dopo lo screzio avuto con i propri tifosi nel corso della partita contro il Crystal Palace avvenuto lo scorso 27 ottobre. Reazione che gli è costata la fascia di capitano (andata ad Aubameyang) e l'esclusione per un mese dalle partite dei Gunners. Il pentimento del giocatore e l'esonero di Unai Emery con l'avvento ora dello stesso Arteta hanno cambiato la situazione: "Io credo che resterà. Mi piace veramente e, per il nostro modo di giocare, può essere un calciatore fantastico per l'Arsenal" ha dichiarato il nuovo tecnico dell'Arsenal.

Ne hai parlato con lui?

"Sì".

Credi che lo farà?

"Sì".

Te lo ha assicurato?

"Sì, lo ha fatto".